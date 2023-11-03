Школьников начали массово отправлять на карантин в Ульяновской области

Школьные классы начали массово отправлять на карантин в Ульяновской области из-за стремительного роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает ulpravda.ru.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ карантин введен сейчас в восьми школах Ульяновска, Димитровграда, Барышского, Мелекесского и Ульяновского районов», — сказала глава пресс-службы регионального министерства просвещения и воспитания Мария Абрамова.

По ее словам, из-за заболеваемости простудными инфекциями на дистанционное обучение в этих школах перевели девять классов.

Ранее в ноябре в Минздраве сообщили о росте заболеваемости ОРВИ в России. Число больных закономерно растет с наступлением осени за счет активизации механизмов передачи возбудителей инфекции, формирования организованных коллективов.