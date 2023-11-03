Более 6 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняты со дна Черного моря

Более 6 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняты со дна Черного моря

2023-11-03 09:45:11

2023-11-03 09:45:11

2023-11-03 09:45:11

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