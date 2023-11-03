Во Владивостоке при разборе боеприпаса один человек погиб и двое пострадали

Во Владивостоке при попытке разобрать боеприпас один человек погиб и еще два пострадали. Об этом в пятницу, 3 ноября, рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел в районе улицы Верещагина. Там трое рабочих при проведении земельных работ нашли боеприпас, предположительно, по словам собеседника, — артиллерийский снаряд. Они начали разбирать находку, однако та сдетонировала.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, 21 октября, 57-летний житель Малопургинского района Удмуртии погиб при попытке разобрать боеприпас. Мужчина занимался утилизацией боевых снарядов для последующей сдачи предметов в металлолом. Однако при разборке одного из них произошла детонация.