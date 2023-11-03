В Благовещенске задержали организатора борделя и сутенера

Сотрудники полиции задержали в Благовещенске двух человек, организовавших предоставление интим-услуг. Об этом 3 ноября сообщило управление МВД России по Амурской области.

«Благовещенка 1998 года рождения вовлекла в занятия проституцией нескольких амурчанок в возрасте от 19 до 33 лет, в том числе проживающих в районах Приамурья. Ее сотрудницы занимались обслуживаем клиентов на арендованной квартире в областном центре», — говорится в сообщении.

Помимо организатора борделя был задержан 43-летний мужчина. По запросам заказчиков он организовывал выезды проституток в сауны и гостиницы Благовещенска.

В отношении обоих возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»).

Организаторы интим-услуг находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В скором времени они предстанут перед судом. Им грозит до пять лет лишения свободы.

14 августа «Известия» рассказали, что нескольких гражданок России обвинили в торговле людьми и продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. Девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта и заставляли заниматься проституцией. Одна из девушек умерла.