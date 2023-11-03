В День народного единства на ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия»
Международная выставка-форум «Россия» начнет работу 4 ноября. Ее участниками станут федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На форуме будут работать 66 объектов площадью 265 тыс. кв. м, 26 павильонов, 400 экскурсоводов и 6 тыс. волонтеров.
Одна из центральных идей выставки — показать многообразие и единство нашей страны, национальный колорит всех субъектов. И в то же время представить достижения, которые были сделаны в России за последние 23 года.
Церемония открытия состоится в 20:00 у главного входа ВДНХ. Организаторы обещают музыкально-мультимедийное действие. Оно соединит в себе симфоническую и электронную музыку с эффектной 3D-трансформацией архитектурной арки в футуристическое шоу о развитии России. На сцену выйдут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Григорий Лепс, Люся Чеботина. А завершится концерт исполнением Гимна России вместе с SHAMAN.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 3 ноября, в 10:00
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