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Цены на флагманские видеокарты в РФ могут вырасти на 15%

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Цены на топовые графические ускорители компании Nvidia — RTX 4090 — до конца года могут увеличиться на 10-15%, рассказали «Известиям» несколько собеседников в ритейле. Это связано с тем, что правительство США запретило поставки графических адаптеров в несколько стран мира.

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«На динамике ценообразования сказывается в том числе нехватка этих адаптеров. Такая ситуация приводит к росту стоимости данного товара», — отметил собеседник «Известий» в одном из ритейлеров.

Похожие данные приводят и два других представителя торговли. «Известия» отправили запросы в «Марвел-Дистрибуцию», DiHouse, Merlion (вышеперечисленные компании занимаются ввозом устройств в Россию), а также в «М.Видео-Эльдорадо», Ozon, «Яндекс.Маркет», «Ситилинк» и Wildberries.

Согласен с оценками и генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его данным, цены на графические адаптеры вырастут на 10%. В тоже время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что стоимость RTX 4090 увеличится не более чем на 7%.

Американские санкции на запрет поставки графических ускорителей начнут действовать с 17 ноября. Поэтому, по информации китайского портала MyDrivers, поставщики из КНР сейчас активно закупают эти адаптеры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 3 ноября, в 10:00

Несносный чип: цены на флагманские видеокарты в РФ могут вырасти на 15%

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