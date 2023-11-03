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Невский просмотр: в Санкт-Петербурге пройдет молодежный Кубок Будущего

Сможет ли кто-то составить конкуренцию сборной России U20
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Фото: Федерация Хоккея России
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С 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Будущего. В традиционном осеннем международном турнире сыграют молодежные сборные России (действующий обладатель трофея), Белоруссии и Казахстана, а также юниорская сборная России U18. В ноябре прошлого года наша молодежка выиграла все три своих матча на турнире, явный фаворит она и сейчас. Чем будет примечателен турнир на этот раз — в материале «Известий».

Молодая команда с опытом

Молодежная сборная России считается очевидным фаворитом Кубка Будущего — международного турнира, который пройдет с 3 по 6 ноября в Санкт-Петербурге. Команда под руководством Николая Воеводина обладает обладает более сильным составом по сравнению с конкурентами.

— Турниры сборных собирают лучших игроков, к ним приковано внимание и болельщиков, и специалистов. Ребятам это даст толчок к развитию, к тому же это важно с эмоциональной точки зрения, — заявил «Известиям» Воеводин перед играми в Санкт-Петербурге.

Суперзвезд в составе нет, но у большинства игроков уже есть серьезный опыт взрослого хоккея. Защитники Артем Щучинов и Артем Кудашов считаются полноценными игроками основы челябинского «Трактора» и московского «Динамо» соответственно. Габаритный центрфорвард Михаил Грасс при Андрее Разине поиграл даже в первой тройке «Магнитки». Александр Рыков — главный талант системы «Трактора», а на Александра Филатьева очень рассчитывают в «Авангарде».

Солидно выглядит и вратарская линия. Сергей Мурашов наверняка бы уже закрепился в основе «Локомотива», не будь у ярославцев настолько мощного тандема, как Исаев – Бочаров. Да и Руслан Хажеев высоко котируется в системе «Трактора».

Юниоры-претенденты

Среди трех соперников фаворита выделяется наша же юниорская сборная (игроки 2006 года и младше), которую возглавляет Александр Титов. Сразу двое ее игроков успели дебютировать в КХЛ. И если нападающий «Локомотива» Егор Сурин получил символические три минуты суммарно в двух матчах, то Матвей Шуравин из ЦСКА даже успел поиграть в первой паре с Никитой Нестеровым. А всего в семи матчах регулярного чемпионата он проводил на льду в среднем по 10,5 минуты — очень солидные цифры для 17-летнего защитника.

Обращает на себя внимание сразу четыре воспитанника «Югры» — нападающие Итай Гуревич, Александр Плесовских, Артур Фаизов и Александр Шэн. Сразу вспоминается выпуск школы из Ханты-Мансийска 2000 года рождения, который дал нашему хоккею Кирилла Марченко («Коламбус»), Ивана Морозова («Спартак») и Данилу Галенюка («Сочи»).

В условиях международного бана полезным турнир будет не только для нашей молодежки. Юниоры сыграют против парней на два года старше и получат незаменимый опыт. Во время открытой тренировки в Новогорске они вышли на лед против молодежки и получили похвалу от главного тренера.

— Всегда было так, что если играешь против старших или находишься в команде среди старших игроков — это не только опыт, тут сразу виден характер. Сегодня все наши ребята проявили себя хорошо — заявил «Известиям» Александр Титов.

Главные звезды турнира

Среди наших юниоров также стоит отметить 16-летнего Ивана Рябкина, который в МХЛ набирает больше очка за матч. Эксперты прогнозируют ему выбор в первом раунде драфта НХЛ через два года. Будет интересно оценить его уровень на фоне звезд нашей молодежки — Рыкова, Чернышова, Римашевского, Великова.

В составе белорусов можно выделить нападающего минского «Динамо» Степана Звягина, задрафтованного «Флоридой». Поиграли в главной белорусской команде в этом сезоне защитники Жихарев и Волочко, приятное впечатление оставил Бориков. Можно отметить и вратарскую линию: Павел Мойсевич уже успел дебютировать в КХЛ за СКА, а Зинаддин высоко котировался в системе «Торпедо».

У молодежной сборной Казахстана сложно кого-то выделить: главные таланты 2004 года рождения Всеволод Логвин и Руслан Оспанов задействованы в «Барысе» и в Санкт-Петербург не едут. 16 из 23 игроков молодежки выступают в МХЛ за «Снежных Барсов», которые особых успехов в лиге не добиваются. Пожалуй, самый известный игрок команды — защитник Дмитрий Бреус, который в составе «Чайки» в прошлом году выиграл Кубок Харламова. Но в «Торпедо» пока его не вызывали.

Расписание:
3 ноября
14:30 Россия U18 – Белоруссия U20
18:30 Россия U20 – Казахстан U20

4 ноября
14:00 Россия U18 – Казахстан U20
18:00 Россия U20 – Белоруссия U20

6 ноября
14:00 Россия U20 – Россия U18
18:00 Казахстан U20 – Белоруссия U20

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