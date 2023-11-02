Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля

Сейм Латвии поддержал в окончательном чтении запрет на участие транспортных средств из России в дорожном движении, предусматривающий конфискацию автомобилей. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщается на сайте парламента страны.

Все находящиеся на территории республики машины с российскими номерами должны быть зарегистрированы или вывезены не позднее 14 февраля 2024 года, говорится в сообщении.

Там же отмечается, что в случае невыполнения данного предписания транспортное средство будет конфисковано и передано Украине.

После вступления закона в силу автомобили из РФ смогут участвовать в дорожном движении в Латвии только в целях транзита, который разрешен один раз и должен занимать не более суток. Для этого перед въездом в прибалтийскую республику от водителя потребуется сообщить местным властям через специальный онлайн-сервис информацию о себе и транспортном средстве.

Под исключение из правил транзита попадают машины, принадлежащие дипломатической и консульской службе. Поправки с указанными нормами вступают в силу с 15 ноября.

23 октября временный поверенный российского посольства в Риге Олег Зыков заявил «Известиям», что с января по сентябрь 2023 года количество обращений в посольство РФ о переселении из Латвии в Россию увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что это связано с реализуемыми латвийскими властями дискриминационными поправками в миграционное законодательство.

Ранее 3,2 тыс. россиян, проживающих в Латвии, получили уведомления от властей о возможной высылке из страны. С 2022 года постоянный вид на жительство имеют право получить лишь те, кто сдал экзамен по латышскому языку.

20 октября Зыков в беседе с «Известиями» указал на установку властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке, которая укладывается в многолетнюю и последовательно реализуемую Ригой линию по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду. Так он прокомментировал голосование латвийских депутатов за новую концепцию национальной безопасности. Один из пунктов документа предусматривает запрет на использование русского языка в общественных СМИ с 2026 года.

6 октября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил о готовности России принять всех соотечественников из Латвии, если республика примет решение об их выселении. Накануне стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября 3255 проживающим в стране российским гражданам.

С 19 сентября 2022 года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.