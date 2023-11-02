«Монетная неделя»: россияне сдали в банки 87 т мелочи

В «Монетную неделю» россияне сдали в банки 87 т мелочи. Акция проходила впервые и длилась около двух недель, сообщает телеканал «Известия». Общая сумма собранной мелочи составила почти 83 млн рублей. Активнее всего сдавали монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей. В Омске клиент принес в банк ведро с мелочью на сумму 6630 рублей. В Новокузнецке житель сдал 2074 монеты номиналом в 1 и 5 копеек. В активный оборот вернули более 20 млн монет.

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