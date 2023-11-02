Эксперт рассказала о прогрессе в торгово-экономическом сотрудничестве РФ и Кубы

Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, предусматривающую стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами, сообщается на сайте правительства РФ. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям» 2 ноября, что в последние два года наметился значительный прогресс в экономическом и торговом сотрудничестве государств.

«Так, в 2022 году взаимный товарооборот двух стран вырос втрое и составил $452 млн. В совокупном обороте внешней торговли РФ на долю торговли с Кубой приходилось около 5%, и хотя эта цифра невелика и несравнима с товарооборотом РФ с Китаем, Турцией и странами Евразийского союза, но в то же время ее нельзя назвать совсем незначительной, учитывая, что даже на Китай, крупнейшего торгового партнера России в разрезе отдельных стран, до 2022 года приходилась доля всего в 15% российского товарооборота с другими странами, а на долю торговли с Евросоюзом — более 35%», — уточнила эксперт.

Аналитик указала на высокий потенциал роста товарооборота с Кубой и расширения экономического сотрудничества двух стран. Она отметила, что Россия уже поставляет на Кубу оборудование и машины для тепловых электростанций, железнодорожные вагоны, транспортные средства, нефть, растительное масло, продукты питания. Куба экспортирует в Россию табак, на поставки которого приходится более трети экспорта Кубы в РФ, а также алкогольную продукцию (знаменитый кубинский ром и некоторые другие крепкие напитки), некоторые виды цветных металлов.

По словам эксперта, перспективы сотрудничества имеются во многих отраслях: в традиционной энергетике, в том числе атомной, возобновляемой энергетике, в поставках сжиженного природного газа, в модернизации железных дорог и транспортной инфраструктуры Кубы, в модернизации туристической инфраструктуры, сельском хозяйстве.

«Однако препятствием к массовому притоку инвесторов из России в кубинскую экономику являются ограничения США против компаний из третьих стран, которые будут работать на Кубе, но не менее серьезным препятствием является задолженность Кубы перед Россией и сложности Кубы с обслуживанием долга. Тем не менее по мере разрешения проблем Кубы вопросы с привлечением инвесторов из России в эту перспективную развивающуюся страну наверняка будет решен», — заключила Мильчакова.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что эксперты Института экономики роста им. П.А. Столыпина (ИЭР) предложили властям Кубы воспользоваться российским опытом цифровизации налогового контроля и электронного банкинга, объединив эти технологии в рамках цифровой платформы — так называемого суперсервис. Такой суперсервис можно организовать на базе Банка развития предпринимательства. Создание Банка развития кратно увеличит возможности контроля за уплатой налогов, позволит резко сократить наличный денежный оборот, приведет к дедолларизации экономики Кубы, отметил исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко. Кроме того, российские эксперты ИЭР направили заместителю премьер-министра Кубы предложения по развитию сельского хозяйства островного государства.