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В России ценник на одежду во время распродаж будет выше уровня 2022-го на 13-15%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России ценник на одежду во время предстоящих распродаж в 2023 году будет выше уровня прошлого года на 13–15%, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Эксперты считают, что россияне во время скидок будут выбирать товары онлайн или в мультибрендовых магазинах, а также купят больше вещей новых брендов, которые представлены в торговых центрах (ТЦ).

Аналитики отметили, что продажи одежды и обуви, включая марки отечественных производителей, продолжают наращивать онлайн-присутствие и возвращаются в столичные торговые центры, обеспечивая восстановление трафика ТЦ Москвы и крупнейших городов.

«На фоне сокращения товаров премиального сегмента и расширения массмаркета, размер средней покупки в fasion-сегменте за 10 месяцев в целом показывает снижение (на 5—8% год к году), однако цена на полке растет. Это четче проявилось во второй половине лета и осенью, когда с курсовой волатильностью, инфляционными ожиданиями вырос и спрос. Вместе с тем к осени вышли в продажу и новые коллекции осень – зима, выросла представленность среднего и премиум-сегмента», — уточнили эксперты.

Также они обратили внимание на то, что в целом продажи российских марок показали рост продаж в натуральном выражении (в штуках) на 15—20% год к году.

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Ранее, 23 октября, в «Яндекс Маркете» сообщили «Известиям», что, согласно исследованию, среди самых популярных товаров у россиян на предстоящей распродаже 11.11 одежда и обувь для взрослых (42% респондентов), косметика и парфюмерия (27%), товары для дома и интерьера (24%), товары для детей (21%), бытовая техника (20%). При этом участники опроса заявили, что рассчитывают на скидки от 27 до 47%, а около трети опрошенных ожидают скидку от 50%.

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