«Период турбулентности — хороший момент для покупки бизнеса»

Рынок товаров для детей, как и многие другие сегменты потребления, испытал на себе влияние западных санкций. Прекратились поставки игрушек из Японии, некоторые компании из недружественных стран также прекратили продавать в РФ свою продукцию. Однако отечественные производители и ритейлеры сумели сохранить и даже увеличить уровень продаж и качество продукции. Среди первых в этом ряду — существующий еще с советских времен холдинг «Детский мир». Недавно компания сменила основного владельца — им стал основатель сети «Кораблик» Алексей Зуев. «Известия» поговорили с бизнесменом о перспективах «Детского мира» в новой экономической ситуации и положении на рынке детских товаров в целом.

— Почему вы решили стать совладельцем «Детского мира»?

— Как сейчас модно говорить, покупкой доли в «Детском мире» я условно «закрыл гештальт» — дело в том, что когда-то в 1990-е я работал коммерческим директором «Детского мира» и уже был его акционером. Но тогда у меня было свое видение бизнеса и планы по его расширению, которые расходились с идеями совладельцев. И сейчас как будто жизнь предоставляет второй шанс.

— Вы покупали долю в компании в процессе ее трансформации из рыночной в частную, вы одобряете этот выбор?

— Рынок ритейла, в том числе сегмент детских товаров, переживает сейчас не лучшие времена. Вместо публичности лучше будет сосредоточиться на устойчивости бизнеса, например, на сохранении рабочих мест. Все-таки «Детский мир» — это больше тысячи магазинов по всей стране. Тот момент, когда социальная ответственность превалирует.

— Но если отрасль сейчас в сложном положении, и прогнозы тоже не оптимистические, то имело ли смысл приобретать новый актив?

— Период турбулентности — это хороший момент для покупки бизнеса. Компания — лидер на рынке, она продолжает развиваться, у нее отличная команда управленцев. Ее фокус на ESG мне очень импонирует, он отвечает запросам времени и нового поколения. К тому же там давно внедряются антикризисные идеи — уменьшается число посредников, расширяется сегмент СТМ (собственные торговые марки), становится больше уникального ассортимента.

— Как проявляется фокус на ESG-повестке?

— Компания поощряет покупателей за стремление к ответственному потреблению. Например, при сдаче ненужной одежды и обуви на переработку они получают дополнительную скидку 15% на эту категорию товаров.

— Что можно сказать о дальнейших планах развития «Детского мира»?

— «Детский мир» планирует заняться дальнейшим расширением онлайн и офлайн каналов продаж, лидерством по ценам. Маркетплейс демонстрирует хорошие темпы роста. Думаю, что это нравится не только компании, но и поставщикам. Есть уже результаты первого полугодия, и видно, что онлайн-ассортимент маркетплейса увеличился до 1,5 млн уникальных товарных позиций, а его доля в общем объеме онлайн-продаж выросла до 15%. Чтобы поддержать наших поставщиков, компания с марта отменила комиссию за первый месяц для новых продавцов маркетплейса и сократила комиссию за второй месяц.

У «Детского мира» существует отдельное направление, напрямую не связанное с индустрией товаров для детей. Сейчас становится все больше популярен формат дискаунтеров, поэтому был запущен такой пилотный розничный проект — дискаунтер «Еще», где более тысячи товаров дешевле 99 рублей. Там можно найти продукты питания, товары для дома, гигиены и ухода, одежду и обувь, игрушки и косметику. На самом деле это не только антикризисная история, это тоже запрос общества. Потому что качество товаров, обслуживания и инфраструктуры в таких магазинах заметно выросло по сравнению с недавним прошлым, а вместе с ним у людей меняется и отношение к самому формату. Дискаунтеры становятся популярными и востребованными, благодаря стремлению общества к разумному потреблению. Если человек знает, что аналогичный по качеству товар он может купить гораздо дешевле, то зачем переплачивать за престиж вывески.

— А что можете рассказать про стратегию «Зоозавра»?

— Там тоже и сеть масштабируется, и расширяется ассортимент, и увеличивается набор услуг. Чтобы хозяин домашнего животного пришел не только за кормом или игрушкой, но и привел с собой питомца врачу показать и груминг сделать. Как говорится, комплексные услуги «под ключ».

— Как себя показала команда «Детского мира» в новых условиях?

— Став основным инвестором, я не менял управленцев, очень доволен текущей командой. Они глубоко погружены в процесс, знают рынок и правильно оценивают его перспективы, вовремя принимая решения. Поэтому в оперативном управлении я полностью полагаюсь на их профессионализм.

— В чем основное отличие «Детского мира» от «Кораблика»?

— У «Детского мира» масштаб бизнеса несопоставим. Вот недавно мы открыли 1000-ный магазин. Компания прошла пандемию, вынесла для себя уроки, у нее есть антикризисный опыт.

— А вы сами покупаете что-то в «Детском мире»?