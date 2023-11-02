Два автобуса «ПАЗ» столкнулись в Сыктывкаре

Два автобуса «ПАЗ» столкнулись на улице Морозова в Сыктывкаре. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на очевидцев.

Оба транспортных средства двигались со стороны «Давпона» в направлении железнодорожного вокзала. Недалеко от перекрестка с улицей Димитрова в «ПАЗ», который двигался по маршруту № 17, сзади въехал второй автобус.

Информация о подробностях аварии и пострадавших уточняется, сообщали в Госавтоинспекции.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.