В Москве открылась уличная выставка об истории нацизма в Швеции

Выставка на тему истории нацизма в Швеции и ее отношений с Россией открылась 2 ноября в Москве напротив посольства скандинавской страны на улице Мосфильмовская. Об этом сообщили в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

«На шести стендах выставки представлены факты, архивные фото и документы, которые свидетельствуют о том, что образ Швеции как «нейтральной» и «толерантной» страны сильно преувеличен. Материалы выставки обличают политику «двойных стандартов» и демонстрируют примеры поддержки нацисткой идеологии скандинавским королевством в прошлом и настоящем», — говорится в сообщении.

Организаторы выставки отметили, что у обеих стран уже более века нет общей сухопутной границы, однако Швеция входит в тройку государств, с которыми Россия в своей истории воевала чаще всего. При этом большинство указанных войн были оборонительными и победными, добавили в РВИО.

Историческое общество напомнило о поддержке Стокгольмом гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. По словам экспертов, Швеция вопреки заявленному нейтралитету содействовала Рейху с помощью снабжения немецкой промышленности сырьем.

Также в организации подчеркнули, что в настоящий момент Швеция планирует вступить в НАТО и является недружественным к России государством.

В этой связи в РВИО отметили информационную кампанию в шведских СМИ на тему мнимых «рейдов русских подводных лодок», участие граждан Швеции в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований и массовые поставки оружия и боеприпасов Украину.

Сообщается, что расширенная экспозиция на ту же тематику будет работать с 3 ноября и до конца месяца на Гоголевском бульваре, в ее состав войдет 16 стендов.

Ранее, 24 октября, президент России Владимир Путин заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к разрушительным и трагическим последствиям для миллионов людей. Поэтому, по его словам, следует последовательно и твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, а также противостоять любым попыткам пересмотреть вклад нашей страны в Великую Победу.

До этого, 9 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала непризнание немецким правительством последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеры, дивизии СС «Галиция» и других объединений подтверждением реабилитации нацизма в ФРГ.