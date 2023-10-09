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Захарова назвала заявление кабмина Германии реабилитацией нацизма

Захарова: ФРГ, реабилитируя нацизм, манипулирует историей
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Непризнание немецким правительством последователями нацизма коллаборациониста Степана Бандеры, дивизии СС «Галиция» и других объединений стало подтверждением реабилитации нацизма в ФРГ. Об этом 9 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела ответы со стороны германского парламента на депутатский запрос фракции партии «Левые», согласно которому Берлин якобы не располагает собственными сведениями о деятельности нацистов.

Речь идет о заявлении депутатов парламентской фракции, которые попросили Бундестаг прояснить позицию по 25 пунктам о правоэкстремистских проявлениях украинской исторической политики. Власти дали оценку идеологии ОУН и деятельности Украинского института национальной памяти (УИНП). Правительство отметило, что не разделяет правовых оценок и фактологических утверждений авторов вопросов, что противоречит признанной во всем мире истории.

«Правительство ФРГ «не располагает собственными, выходящими за пределы материалов СМИ данными» по вопросу участия членов ОУН-УПА (запрещена в России) в убийстве десятков тысяч гражданских лиц во время Второй мировой войны. Также немецкие министры полагают, что не существует информации о сотрудничестве украинских националистов с нацистскими оккупантами, последующей установке в честь членов ОУН-УПА многочисленных памятников и переименовании улиц в честь коллаборационистов», — пишет Захарова.

Представитель МИДа подчеркивает, что подобная манипуляция историческими фактами и подмена понятий сведениями сегодня представляет собой открытую реабилитацию нацизма.

«Вы всё еще удивляетесь тому, что происходит сейчас в мире? Не надо. Историческая амнезия и игра в «двойные стандарты» ведут к повторению мировых катастроф», — заключила она.

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Захарова не раз отмечала процесс реабилитации нацизма в Германии. Так, 4 октября в ходе брифинга она заявила, что германское руководство «забыло уроки истории, хотя должно их помнить лучше других». По ее словам, Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом.

Ранее, 27 сентября, Захарова назвала позорным явлением молчание и отказ «великих держав» Запада от официального осуждения чествования с овациями в парламенте Канады служившего в дивизии СС «Галиция» 98-летнего нациста Ярослава Хунки.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал Хунку, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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