Порядок получения выплат на молочную кухню упростили в Подмосковье

В Московской области станет проще получать выплаты на молочную кухню. Обеспечение питанием является одной из самых востребованных мер социальной поддержки, которые предоставляются в рамках нацпроекта «Демография».

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главу регионального минсоцразвития Людмилу Болатаеву, отныне, когда беременная женщина встает на учет в женскую консультацию, в ее личный кабинет приходит предзаполненное заявление. Достаточно проверить банковские реквизиты и дать согласие.

Выплату уже оформили более 200 тыс. жителей Подмосковья. Это могут сделать беременные, кормящие и семьи с детьми до трех лет. Размер выплаты варьируется от 400 рублей до 1 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что зарплата в ряде российских регионов будет повышена по решению местных властей. Надбавки ждут учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций. Новые меры поддержки анонсировали, в частности в Московской области.