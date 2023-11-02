Режим ЧС ввели из-за размыва дорожного полотна на Камчатке

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели на поврежденном участке трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск в Камчатском крае. В администрации отметили угрозу повторения размытия дорожного полотна.

Движение было ограничено в связи со сходом грязекаменных потоков из-за извержения Ключевского вулкана. По последним данным, возобновлено движение для всех видов транспорта от поворота на село Эссо до поселка Козыревск. Работы по восстановлению дорожного полотна продолжаются, водителей просят соблюдать осторожность. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia.

Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении режима ЧС на поврежденном участке трассы и на территории Козыревского сельского поселения. 3 ноября планируется возобновление пассажирских перевозок междугородними автобусами.

Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту 14 км утром 1 ноября. В четырех населенных пунктах были зарегистрированы пеплопады. Тем не менее местной инфраструктуре ничего не грозит. При обильном выпадении пепла возможно ограничение пребывания граждан на улицах и переход школ на дистанционный режим.