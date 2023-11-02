СМИ сообщили о рыбных днях в Японии из-за запрета поставок морепродуктов

В Японии введут рыбные дни, чтобы поспособствовать расширению внутреннего спроса на морепродукты для преодоления последствий запрета на поставки рыбы в Китай, который ввел его после начала сброса технической воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Российское информационное агентство уточняет, что такие дни будут проводиться в стране каждый месяц с 3-го по 7-е число.

Уточняется, что для призыва к потреблению морепродуктов также был создан «отряд», участниками которого стали известные личности. Как указано, они будут призывать граждан покупать больше рыбы, а эту кампанию намерены поддержать почти 800 компаний.

Сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан начался 24 августа. До этого Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с этим.

С августа КНР запретила ввоз японской рыбы в страну. В октябре РФ временно ограничила импорт морепродуктов из Японии из-за радиационных рисков после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». В Россельхознадзоре объяснили, что вопрос безопасности поставок такой продукции также тщательно проанализирован специалистами.

В марте 2011 года произошла авария на АЭС «Фукусима-1», спровоцированная сильнейшим в истории Японии землетрясением и последовавшим за ним цунами. Было принято решение о ликвидации электростанции, при этом в резервуарах продолжает копиться вода для охлаждения поврежденных реакторов.