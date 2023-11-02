В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей

В Октябрьском районе Новосибирска столкнулись 15 автомобилей, сообщает 2 ноября региональное издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на областную ГИБДД.

Массовое ДТП с участием 15 машин произошло в районе дома №3, расположенного по Холмскому проезду. По информации представителей Госавтоинспекции по Новосибирской области, пострадавших в результате аварии нет.

«ДТП Оформлено с материальным ущербом без пострадавших. На месте происшествия работают наряды ДПС, устанавливают все обстоятельства», — заявили правоохранители.

Ранее, 26 октября, в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулось 10 автомобилей. По словам источника «Известий», в результате ДТП пострадали три человека, они отказались от госпитализации.