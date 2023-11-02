В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров

Дом американской певицы Бритни Спирс, в котором она провела свое детство, выставили на продажу за $1,2 млн спустя неделю после выхода ее мемуаров «Женщина во мне». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила газета New York Post.

При этом нынешние владельцы дома приобрели его у отца Спирс еще в 2021 году за $275 тыс., то есть почти в четыре раза дешевле. Издание отмечает, что, очевидно, они рассчитывают на серьезную прибыль от этой сделки. И всё благодаря сохранившимся обстановке и атмосфере того времени, когда там росла поп-звезда.

Небольшое ранчо с тремя спальнями и несколькими ванными занимает площадь около 200 кв. м. Согласно объявлению о продаже, интерьер дома может похвастаться зелеными полосатыми обоями, деревянными панелями в стиле 1970-х годов, гранитными столешницами и дровяным камином.

Но особо в издании отметили то, что на стенах до сих пор висят детские рисунки Бритни, в ее спальне можно найти бледнолицых кукол, а на заднем дворе до сих пор сохранилась могила ее собаки. По словам агента по листингу Ивонны Халси, нынешние хозяева хотят найти того, кому это всё будет важно и ценно.

«Владелец просто думает, что это может быть более ценно для кого-то, кто захочет что-то создать… возможно, сделать что-то еще с домом, ну, может быть, музей или что-то в этом роде», — приводит издание слова Халси.

Мемуары Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» вышли в свет 24 октября. Их выпустила компания Gallery Books. О том, что стартовал предзаказ книги, певица сообщала еще 11 апреля. Тогда же источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары певицы «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».