Народная артистка Светлана Безродная передала икону с Афона в Горловку

Художественный руководитель Государственного академического «Вивальди-оркестра», народная артистка России Светлана Безродная рассказала «Известиям» о том, как поддерживает жителей Донбасса, где была неоднократно.

По признанию Светланы Борисовны, она со своим оркестром всем сердцем стремится в Горловку. Но пока, из-за полученной травмы, у артистки нет такой возможности, и она отправляет туда гуманитарную помощь. А недавно переправила в Горловку икону для восстановленного Кафедрального Богоявленского собора.

«Когда после концерта мы в нем оказались, меня привлек маленький образ Богородицы. Он висел где-то высоко. И вдруг я вспомнила про свою икону. У меня есть замечательный образ Пресвятой Богородицы из монастыря на Афоне. В этом храме самое место моей реликвии, решила тогда», — поделилась с «Известиями» Безродная.

Помог отправить святой образ в Горловку друг Светланы Безродной, актер Сергей Маховиков. Икону доставили мэру Горловки Ивану Сергеевичу Приходько. А тот отвез ее митрополиту Митрофану.

«Вот так друзья свершили чудо. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Я даже стала прыгать от радости, забыв о своей сломанной ноге», — говорит народная артистка.

Светлана Безродная призналась, при первой же возможности она поедет в Горловку с концертом. И, конечно, заедет в Богоявленский собор.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Светланы Безродной «Известиям» в среду, 2 ноября, в 10:00

«Я влюбилась в людей Донбасса»