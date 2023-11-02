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В РФ начали производство способных увеличить надои молока электронных капсул

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Фото: Алексей Шеремет
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Зеленоградский инновационно-технологический комплекс начал производство имплантируемых систем мониторинга здоровья для крупного рогатого скота, которые позволят увеличить надои молока. Речь идет о миниатюрной капсуле, помещаемой в желудок животного на весь период молочной активности.

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Эти капсулы (болюсы) будут информировать о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности коровы. ПО на основе данных с болюса сможет оценить состояние нервной системы и ряд других параметров, а также предварительно диагностировать целый ряд инфекционных и паразитарных заболеваний. Информирование оператора системы происходит через облачный сервис, совместимый как с центральной компьютерной станцией, так и с соответствующим мобильным приложением.

Использование технологии уже привело к росту надоев молока минимум на 15%. Удалось повысить и общий уровень здоровья животных, уверяют разработчики.

Как рассказал директор инжинирингового центра на базе Московского института электронной техники (МИЭТ) Сергей Меркулов, качество измерений отечественного болюса находится на уровне мировых аналогов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 2 ноября, в 10:00

Коровные узы: электронная капсула повысит надои молока на фермах

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