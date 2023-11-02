В РФ начали производство способных увеличить надои молока электронных капсул

Зеленоградский инновационно-технологический комплекс начал производство имплантируемых систем мониторинга здоровья для крупного рогатого скота, которые позволят увеличить надои молока. Речь идет о миниатюрной капсуле, помещаемой в желудок животного на весь период молочной активности.

Эти капсулы (болюсы) будут информировать о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности коровы. ПО на основе данных с болюса сможет оценить состояние нервной системы и ряд других параметров, а также предварительно диагностировать целый ряд инфекционных и паразитарных заболеваний. Информирование оператора системы происходит через облачный сервис, совместимый как с центральной компьютерной станцией, так и с соответствующим мобильным приложением.

Использование технологии уже привело к росту надоев молока минимум на 15%. Удалось повысить и общий уровень здоровья животных, уверяют разработчики.

Как рассказал директор инжинирингового центра на базе Московского института электронной техники (МИЭТ) Сергей Меркулов, качество измерений отечественного болюса находится на уровне мировых аналогов.

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Коровные узы: электронная капсула повысит надои молока на фермах