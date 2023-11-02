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В аэропорту Минвод во время испытаний получил повреждения самолет Ан-2

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В аэропорту Минеральные Воды в процессе разбега самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

«1 ноября поступило сообщение о том, что в аэропорту Минеральные Воды в процессе разбега воздушного судна Ан-2 перед выполнением испытательного взлета произошло его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы вправо, предположительно из-за надлома стойки шасси», — говорится в сообщении.

На борту воздушного судна находилось три члена экипажа, никто не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 2 октября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва – Анталья, вернулся в аэропорт из-за проблем в функционировании системы кондиционирования. В воздушной гавани судно было заменено другим, после чего рейс был успешно выполнен.

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