Филиппины сообщили о готовности запустить прямые рейсы из РФ

Прямое авиасообщение Филиппин с Россией может быть открыто уже в I квартале 2024 года. Об этом рассказали «Известиям» в филиппинском посольстве в Москве.

«Мы надеемся, что нам удастся завершить переговоры до конца года, чтобы прямые рейсы были запущены уже в I квартале 2024 года. Помимо рейсов Манила — Москва и Себу — Владивосток, которые обсуждались ранее, мы открыты для других возможных направлений. Среди городов, откуда возможно запустить перелеты, также Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск», — заявили в диппредставительстве Манилы.

Перелеты, скорее всего, будет осуществлять «Аэрофлот». Из материалов Росавиации известно, что в июле 2023 года национальный перевозчик уже получил допуск к регулярным рейсам из Москвы в Манилу и Себу. Это значит, что «Аэрофлот» может выполнять семь рейсов в неделю по двум направлениям. При этом перевозчик еще должен получить разрешение от филиппинского авиарегулятора. Управление гражданской авиации (CAB) уже предложила «Аэрофлоту» подать соответствующую заявку.

«Для возобновления прямого авиасообщения с Филиппинами требуется желание российских перевозчиков начать такие рейсы. В случае необходимости готовы оказать поддержку», — сказали в Росавиации.

Со стороны филиппинских компаний также может быть интерес к организации прямых рейсов.

«Высокий спрос на сообщение между Филиппинами и Россией может заинтересовать ряд компаний в будущем. Некоторые перевозчики сейчас работают над увеличением своего авиапарка, и посольство надеется, что часть из них смогут со временем летать в Россию», — отметили в посольстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Маниловый звон: Филиппины готовы запустить рейсы с РФ в начале года