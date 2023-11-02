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ФРГ направила Украине с начала СВО вооружений на €4,2 млрд

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Германия потратила на военную поддержку Украине с начала спецоперации €4,2 млрд. Об этом сообщил в интервью «Известиям» посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

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«Общая стоимость направленных на Украину с начала СВО вооружений по состоянию на сентябрь 2023 года составила €4,2 млрд», — заявил он со ссылкой на данные немецкого правительства.

Нечаев напомнил, что в целом помощь ФРГ составила уже €24 млрд. Хотя Берлин продолжает дальше направлять Киеву новые пакеты и обещает поддерживать в дальнейшем, такая позиция «давно не встречает единодушной поддержки», добавил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:

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