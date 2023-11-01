Россия в текущем году сохранит объем экспорта СПГ на уровне 2022 года
Объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году сохранятся на уровне 2022-го. Такое мнение в среду, 1 ноября, выразил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
Он подчеркнул, что сохранение объемов экспорта ожидается, даже несмотря на ремонт российских СПГ-заводов, проведенный в этом году.
«Рынок хороший, спрос большой, с нашей стороны важно обеспечить технологическую возможность», — приводит ТАСС слова Шульгинова.
11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия уже практически нашла альтернативу европейскому газовому рынку. Так, РФ будет расширять поставки своих энергоресурсов в Азию, для этого будут прокладываться новые маршруты и приводиться в порядок уже существующие, подчеркнул российский лидер.