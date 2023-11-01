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Россия в текущем году сохранит объем экспорта СПГ на уровне 2022 года

Шульгинов: РФ в текущем году сохранит объем экспорта СПГ на уровне 2022 года
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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году сохранятся на уровне 2022-го. Такое мнение в среду, 1 ноября, выразил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Он подчеркнул, что сохранение объемов экспорта ожидается, даже несмотря на ремонт российских СПГ-заводов, проведенный в этом году.

«Рынок хороший, спрос большой, с нашей стороны важно обеспечить технологическую возможность», — приводит ТАСС слова Шульгинова.

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11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия уже практически нашла альтернативу европейскому газовому рынку. Так, РФ будет расширять поставки своих энергоресурсов в Азию, для этого будут прокладываться новые маршруты и приводиться в порядок уже существующие, подчеркнул российский лидер.

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