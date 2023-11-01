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Работы испанских художников впервые покажут в Пушкинском музее

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В Пушкинском музее впервые с 1937 года покажут работы испанских художников. На экспозиции можно будет познакомиться с творчеством Эль Греко, Франциско Гойя и других живописцев, сообщает телеканал «Известия». На выставке представят более 50 работ знаменитых художников. Пушкинский музей запускает проект вместе с Эрмитажем. Выставка будет проходить с 8 ноября по 4 февраля 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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