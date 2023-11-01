«Известия» показали учебно-боевой выход снайперов 5-й бригады на огневую позицию

«Известия» в среду, 1 ноября, показали учебно-боевой выход снайперов 5-й бригады на огневую позицию. Кадрами работы военнослужащих поделился корреспондент Дмитрий Астрахань.

Как следует из кадров, снайперы, среди которых и мужчины, и женщины, регулярно тренируются и совершенствуют навыки. Видео снято на марьинском направлении.

Корреспондент подчеркнул, что снайперам кроме непосредственно навыков стрельбы надо отрабатывать навыки выхода на огневую позицию и маскировки. Это — важнейшие составляющие успешной работы снайпера, добавил Астрахань. Также очень важно отработать навык безопасного отхода снайперов с позиций.

Снайпер с позывным Танкист рассказал, что на фронте он четыре месяца и уже прошел обучение.

«Кошмарим противника перед штурмом, мы его пугаем, создаем давление какое-то на противника», — рассказал российский боец.

Он добавил, что уже работает снайпером, получив представление о тонкостях этой работы.

По словам бойца с позывным Маша, она решила стать снайпером в 2014 году.

«Тогда мы формировали подразделения, было народное ополчение. У меня за плечами Славянск, Краматорск, Изварино, Горловка», — отметила военнослужащая.

Ранее в среду Минобороны России сообщило, что на донецком направлении общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, в числе которых Leopard производства ФРГ.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское ДНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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