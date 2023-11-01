ВС РФ уничтожили танк Leopard производства ФРГ на донецком направлении

На донецком направлении общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, в числе которых Leopard производства ФРГ. Об этом 1 ноября сообщило Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 93-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении военного ведомства.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское ДНР.

Таким образом, на данном направлении потери украинской армии составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Накануне спецназ «Сибирь» Южной группировки войск уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой. Отмечается, что также был поражен легкобронированный автомобиль, который перебрасывал личный состав украинской армии в район населенного пункта.

До этого, 29 октября, подразделения 1430-го полка ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».