Серые турфирмы стали предлагать восхождение на Ключевскую Сопку. Спасатели призывают жителей и гостей Камчатки не приближаться к извергающемуся вулкану: это может быть опасно для жизни, сообщает телеканал «Известия». Селевые потоки с Ключевского вулкана сошли на автотрассу. На участке дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск закрыли движение для всех видов транспорта. Ограничение будет действовать до 07:30 мск 2 ноября. Поток камней повредил дорогу поселка Ключи. Грязекаменная масса сходит по рекам в районе Усть-Камчатский. Местные школы и детские сады приостановили работу.

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,7 км, информирует пресс-служба камчатской геофизической службы РАН. По данным специалистов, шлейф распространился на 5 км в восточном направлении.

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