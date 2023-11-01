На Колыме детям запретили находиться в кальянных

Запрет на нахождение детей в кальянных и местах для потребления табака и никотинсодержащей продукции ввели в Магаданской области. Соответствующие поправки в региональный закон «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» внесли на заседании областной Думы 27 октября, сообщает пресс-служба мэрии Магадана.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки направлены на предупреждение вреда здоровью и развитию детей. Также указано, что предложение подготовлено в соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

Как отмечает ИА MagadanMedia, теперь нахождение детей до 18 лет в вышеперечисленных местах не допускается. Норма начнет действовать в 2023 году, после 10 дней с момента официального опубликования принятого закона.

Ранее в октябре сообщалось, что жителям Магаданской области предложили принять участие в опросе и выбрать площадку для установки монумента в честь героев СВО. Опрос проведет региональный департамент архитектуры и градостроительства.