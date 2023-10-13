Колымчанам предложили выбрать место для будущего мемориала
Жителям Магаданской области предложили принять участие в опросе и выбрать площадку для установки монумента в честь героев СВО. Опрос проведет региональный департамент архитектуры и градостроительства по поручению губернатора Сергея Носова.
Как уточнили ИА MagadanMedia в управлении информационной политики областного правительства, в опросе будут представлены четыре варианта площадок для размещения монумента, они будут в разных районах Магадана. К каждому будет приложена краткая информация о преимуществах расположения.
Опрос анонимный, его результаты, а также предложения жителей и общественников учтут при выборе места для установки памятника.
Ранее сообщалось, что власти Магадана назовут новую улицу в честь Героя России и ДНР, комбата батальона «Спарта» полковника Владимира Жоги.