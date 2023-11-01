Власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков юрлиц России

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, подпавших под санкции Евросоюза (ЕС). Среди них Сбербанк, «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости». Об этом 1 ноября сообщила на своем сайте газета Yle.

«Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО «ТВ-Новости», были конфискованы Управлением по взысканию долгов <…>. Также конфискованы зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы российского банка «Сбербанк» и оружейного концерна «Калашников», — уточняется в сообщении.

Знаки и логотипы изъяты из базы патентного бюро страны.

Сейчас в странах ЕС обсуждается введение 12-го пакета антироссийских санкций. 31 октября стало известно, что в него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. В их числе запрет на покупку российских алмазов.

В сентябре сообщалось, что группа стран ЕС призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение вызвало сопротивление со стороны других членов объединения.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.