Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

Власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков юрлиц России

Yle: в Финляндии конфискованы несколько товарных знаков юрлиц России
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Roni Rekomaa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, подпавших под санкции Евросоюза (ЕС). Среди них Сбербанк, «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости». Об этом 1 ноября сообщила на своем сайте газета Yle.

«Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО «ТВ-Новости», были конфискованы Управлением по взысканию долгов <…>. Также конфискованы зарегистрированные в Финляндии товарные знаки и логотипы российского банка «Сбербанк» и оружейного концерна «Калашников», — уточняется в сообщении.

Знаки и логотипы изъяты из базы патентного бюро страны.

Сейчас в странах ЕС обсуждается введение 12-го пакета антироссийских санкций. 31 октября стало известно, что в него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. В их числе запрет на покупку российских алмазов.

В сентябре сообщалось, что группа стран ЕС призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение вызвало сопротивление со стороны других членов объединения.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023