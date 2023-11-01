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Экономист предрек мировой финансовый кризис

Экономист Разуваев: драгметаллы дорожают на фоне ожидания масштабного кризиса
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев допустил наступление мирового финансового кризиса. Он сообщил в среду, 1 ноября, что драгметаллы дорожают, когда люди ожидают какого-то масштабного кризиса.

По его мнению, делить средства между облигациями и акциями в пропорции 60 на 40, как было принято, больше не имеет смысла. Теперь современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоина и на 25% из акций нефтяных компаний.

«Золото, платина — это убежище, это говорит о том, что нас ждет большой-пребольшой кризис. Какой будет «черный лебедь», я не знаю, мировая война, крах зоны евро», — сказал аналитик в беседе с Lenta.Ru.

Разуваев отметил, что Италия или Испания могут выйти из зоны евро. В этом случае они пересчитают свой суверенный долг из европейской валюты в лиру или в песету.

«Но в принципе это предвестники кризиса, и он будет, конечно, мировой», — подчеркнул экономист.

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Ранее, 26 октября, партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», во что выгодно инвестировать в настоящее время и какие финансовые инструменты можно считать надежными. Так, по словам эксперта, в конце 2023 года хорошие перспективы открываются для владельцев акций сырьевых компаний, в частности, из нефтегазового сектора.

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