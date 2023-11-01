Новые запасы подземных вод открыли в Оленегорске (Мурманская область). В дальнейшем планируется строительство водозабора.

По данным Росгеологии, запас месторождения составляет 6 тыс. кубометров воды в сутки по категории С2. Использовать месторождение можно как минимум в течение 25 лет. Источником воды служит Пермусозеро, которое находится в 3 км от города.

Специалистам необходимо провести детальное изучение месторождения. После этого, по данным ИА FlashNord, будет построен водозабор.

Ранее в Снежногорске в суд передали уголовное дело в отношении предпринимателя, которого обвиняют в массовом отравлении граждан водопроводной водой. Бизнесмен отвечал за качество воды, при этом вода не проходила предварительное обеззараживание хлором.