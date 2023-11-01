Предпринимателя будут судить за массовое отравление водой в Снежногорске
В Мурманской области передано в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, которого обвиняют в массовом отравлении граждан водопроводной водой. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным правоохранительных органов, в декабре 2021 года бизнесмен заключил договор с УМПП «Жилкомхоз» и стал отвечать за качество подаваемой в Снежногорске водопроводной воды. При этом вода не проходила предварительное обеззараживание хлором. Местные жители массово заразились кишечной инфекцией.
Кроме того, установлено, что с апреля 2020 года по февраль 2021 года предприниматель осуществлял сбор и вывоз жидких коммунальных отходов 4-го класса опасности. При этом у обвиняемого не было соответствующей лицензии. На данной деятельности мужчина заработал больше 9 млн рублей.
Уголовное дело по факту незаконного предпринимательства и нарушения санитарно-эпидемиологических правил направлено в Полярный районный суд для рассмотрения по существу.