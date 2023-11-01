УАЗ предложил покупателям приезжать за автомобилями на завод

С 1 ноября покупатели внедорожников «УАЗ» смогут заказать интересующую модель напрямую на заводе. Эта возможность появилась в связи с неконтролируемым ростом стоимости доставки готовых автомобилей, сообщают в пресс-службе УАЗа.

Машины с завода будут продавать по рекомендованной розничной цене (РРЦ). Покупатель сможет подобрать нужные модификацию, комплектацию, цвет и опции интересующей модели с помощью конфигуратора на официальном сайте УАЗа.

В зависимости от варианта оснащения и установленного оборудования автомобиль будет готов к выдаче в Ульяновске через три-шасть месяцев с момента размещения заказа.

Пресс-служба УАЗа сообщает, что во второй половине текущего года завод столкнулся с резким и неуправляемым повышением тарифов на логистические услуги. С начала 2023-го стоимость затрат на транспортировку готовой продукции по территории России увеличилась более чем вдвое.

28 сентября АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене, сообщила пресс-служба концерна.