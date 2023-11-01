Спасатели освободили запертого в машине в центре Москвы кота

Сотрудники МЧС освободили кота, который четыре дня находился без еды в автомобиле в центре Москвы. Об этом 1 ноября сообщил с места событий корреспондент «Известий».

По его информации, сотрудникам аварийно-спасательных служб удалось вскрыть машину и достать животное. Также стало известно, что нашелся человек, который возьмет кота на передержку.

Незадолго до этого СМИ сообщали о попытках прохожих спасти кота, который четвертый день сидел в машине на платной парковке в районе Охотного ряда без еды и воды. Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции поначалу не могли вскрыть машину без согласия ее владельца.

По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику.