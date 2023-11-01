В центре Москвы люди пытаются спасти запертого без еды и воды в машине кота
В центре Москвы люди пытаются спасти кота, который уже четвертый день сидит в машине без еды и воды. Об этом 1 ноября сообщил Telegram-канал «112».
Неравнодушные жители заметили животное на платной парковке в районе Охотного ряда. По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику.
При этом в МЧС и полиции заявили, что не могут вскрыть машину без согласия владельца авто.
Ранее, 13 октября, полицейские при проверке документов у дальнобойщика увидели, как из под колес большегруза на трассу выбежали два котенка. Правоохранители попытались найти маму-кошку, но безуспешно. Тогда они решили пристроить котят, одного забрал водитель фуры, другой достался сотруднику дорожной полиции.