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В центре Москвы люди пытаются спасти запертого без еды и воды в машине кота

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Фото: скриншот
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В центре Москвы люди пытаются спасти кота, который уже четвертый день сидит в машине без еды и воды. Об этом 1 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Неравнодушные жители заметили животное на платной парковке в районе Охотного ряда. По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику.

При этом в МЧС и полиции заявили, что не могут вскрыть машину без согласия владельца авто.

Ранее, 13 октября, полицейские при проверке документов у дальнобойщика увидели, как из под колес большегруза на трассу выбежали два котенка. Правоохранители попытались найти маму-кошку, но безуспешно. Тогда они решили пристроить котят, одного забрал водитель фуры, другой достался сотруднику дорожной полиции.

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