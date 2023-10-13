Самарские полицейские спасли двух котят на трассе М-5

Сотрудники полиции спасли брошенных котят на трассе в Самарской области. Жизни и здоровью животных ничего не угрожает, они обрели хозяев, сообщает в пятницу, 13 октября, пресс-служба регионального ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на маршруте патрулирования автодороги М-5. Сотрудники Сергиевской Госавтоинспекции при проверке документов у дальнобойщика увидели, как из под колес большегруза на трассу выбежали два котенка. Животные нуждались в помощи и громко мяукали. отмечает НИА «Самара».

Правоохранители попытались найти маму-кошку, но безуспешно. Тогда они решили пристроить котят и предложили одного из них забрать водителю фуры. Дальнобойщик обрадовался возможности обрести нового напарника. Второго малыша забрал дорожный полицейский.

Ранее в октябре сообщалось, что у кота из Ижевска обнаружили признаки обоих полов. Генетическую аномалию у животного выявили во время процедуры кастрации.