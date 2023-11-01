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В США ушел из жизни пациент Лоренс Фосетт, которому пересадили сердце свиньи

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Второй в мире пациент, которому хирурги провели трансплантацию сердца генетически модифицированной свиньи, 58-летний Лоренс Фосетт, умер в США. Об этом 1 ноября сообщили в медицинском центре Мэрилендского университета.

«Фосетт перенес операцию 20 сентября и смог прожить почти шесть недель», — говорится на сайте научного учреждения.

Как сообщили в университете, в течение первого месяца после операции пересаженное сердце у пациента работало очень хорошо. Фоссету был назначен курс физиотерапии, и он пытался вновь научиться ходить. Однако в последние дни у мужчины начали проявляться признаки отторжения пересаженного органа, что, в результате, привело к смертельному исходу.

Известно, что пациент поступил в медицинский центр 14 сентября с терминальной стадией сердечной недостаточности. Врачи констатировали, что ему не подходят традиционные методы трансплантации из-за ограничений, которые вызваны «рядом острых заболеваний». На следующий день управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США выдало медикам экстренное разрешение на операцию по пересадке органа животного, чтобы помочь продлить жизнь пациента.

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О причине смерти первого американца, перенесшего пересадку сердца от свиньи, стало известно 5 мая. Дэвиду Беннетту-старшему была проведена операция в январе 2022 года. Его новое сердце функционировало в течение двух месяцев и признаков отторжения органа не было, однако причиной смерти мужчины мог стать свиной вирус от донорского органа. Как отмечало издание The New York Times, сотрудники Университета Мэриленда проверяли животное-донор на наличие вирусов, но не обнаружили цитомегаловирус свиньи до процедуры пересадки сердца.

6 мая главный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ ТИО имени Шумакова академик Сергей Готье на фоне случая в США сообщил «Известиям», что перспективы ксенотрансплантации — пересадки органов от животных к человеку — на сегодняшний день туманны и несут в себе ряд рисков. Специалист отметил, что риски подобных пересадок связаны с генетическими особенностями органов животных.

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