Эксперты оценили перспективы пересадки органов животных человеку

Перспективы ксенотрансплантации — пересадки органов от животных к человеку — на сегодняшний день туманны и несут в себе ряд рисков. Об этом 6 мая заявил «Известиям» главный специалист трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ ТИО имени Шумакова академик Сергей Готье.

Так он прокомментировал случай, произошедший с американцем Дэвидом Беннеттом, который скончался после пересадки сердца свиньи в результате заражения органа свиным вирусом.

По словам специалиста, риски подобных пересадок связаны с генетическими особенностями органов животных. Он отметил, что заражение вирусом, вероятно, произошло из-за мощной иммуносупрессивной терапии, которая используется для подавления отторжения организмом пересаженного органа.

«Эта вирусная инфекция, несомненно, попала в организм пациента с пересаженным свиным сердцем, что и послужило причиной летального исхода. Но следует учесть, что именно риск вирусных инфекций, свойственных животным, и является основной причиной, почему ксенотрансплантация запрещена ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Ред.)», — указал Готье.

Как убежден эксперт, данный случай стал еще одним свидетельством справедливости опасений ВОЗ и необходимости дальнейших исследований в данном направлении.

В свою очередь, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов пояснил, что в настоящее время во всем мире есть большая нехватка органов для пересадки. Пересадка органов от животных наряду с технологией 3D-биопечати необходима для покрытия этого дефицита.

При этом существуют технологии, позволяющие минимизировать отторжение органов животных человеческим организмом.

«Например, когда органы выращиваются в животных, у которых специальным образом удалены гены, отвечающие за белки иммунологической совместимости», — пояснил специалист.

Таким образом можно получить животных, у которых из генома полностью удалены гены животных вирусов, способные привести к отторжению органов.

«Поэтому странно, что в данном случае ученые не проверили свиней на наличие вирусных инфекций. В то же время цитомегаловирусы очень видоспецифичны, то есть вирус свиней не может жить в организме человека и наоборот. Но, видимо, за счет подавленного иммунитета после трансплантации произошла реактивация цитомегаловируса и, соответственно, поражение пересаженного органа — в данном случае сердца», — считает Ризванов.

О причине смерти американца, перенесшего пересадку сердца от свиньи, стало известно 5 мая. Дэвид Беннетт-старший перенес операцию в январе 2022 года. Его новое сердце функционировало в течение двух месяцев, но ученые полагают, что причиной смерти мужчины мог стать свиной вирус, так как признаков отторжения органа не было.

Согласно изданию The New York Times, сотрудники Университета Мэриленда проверяли животное на наличие вирусов и цитомегаловирус свиньи не был обнаружен до процедуры пересадки сердца. Также отмечается, что у мужчины было неизлечимое заболевание сердца и он не имел права на пересадку человеческого сердца из-за нехватки человеческих органов, так как ранее не выполнял предписаний врача.