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Губернатор Севастополя заявил об уничтожении ВС РФ воздушных целей над Крымом

Губернатор Севастополя Развожаев: ВС РФ уничтожают воздушные цели над Крымом
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Военные России уничтожают различные воздушные цели над территорией Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в среду, 1 ноября.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Развожаев попросил граждан соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях, а также избегать нахождения на открытом пространстве. Он указал, что при работе системы противовоздушной обороны (ПВО) опасность для жителей представляют осколки.

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Ранее в этот день Развожаев сообщил, что Вооруженные силы РФ использовали дымовую завесу в Севастопольской бухте. Также он предупреждал о воздушной тревоге в городе, которая длилась в течение 35 минут — с 6:47 до 7:20.

До этого, 24 октября, губернатор Севастополя заявил что средства радиоэлектронной борьбы в районе Кара-Кобы посадили беспилотный летательный аппарат, который сдетонировал на земле. По его словам, разрушений инфраструктуры не было.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территории России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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