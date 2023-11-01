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Психолог рассказала, как музыкальные предпочтения связаны с характером

Психолог Булгакова: любители рэпа склонны подвергать сомнению чужое мнение
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Между характером человека и музыкой, которую он слушает, есть определенная связь. Например, те, кто предпочитает тяжелый и классический рок, метал и рэп, склонны подвергать сомнению чужие правила и не признают авторитеты, рассказала «Известиям» 1 ноября доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

По ее словам, существует типология психологических портретов на основе музыкальных предпочтений.

«Любители софт-рока, попа и танцевальной музыки сдерживают свои эмоции. Они озабочены тем, как их оценивают со стороны. Сторонники эклектики выбирают музыку в зависимости от настроения, чтобы подчеркнуть или поменять эмоциональный фон, от ситуации (в одиночестве или в компании сверстников) и от конкретных потребностей: когда на первый план выходят отношения — это поп, а когда волнуют вопросы автономии — метал», — рассказала Булгакова.

По ее словам, те, кто предпочитает тяжелый и классический рок, метал, рэп, рейв или панк (все те стили, которые принято условно называть бунтарскими), как правило, независимые нонконформисты.

«Они склонны подвергать сомнению чужие мотивы, способности и правила. Не признают авторитеты и противятся давлению извне. Такое поведение свойственно нам в молодости», — отметила психолог.

На вопрос о том, склонен ли человек, слушающий «бунтарскую» музыку, к агрессии, она ответила: не более чем тот, кто слушает классику или джаз.

«Наше поведение зависит лишь от нас самих. Если бы лишь музыка определяла поведение и поступки человека, то все, кто жил до появления агрессивного, тяжелого рока, были ангелами. Но история человечества говорит нам, что это не так. Злые люди вполне могут находить наслаждение в классической музыке, а тяжелый рок нравится не только негодяям», — подчеркнула Булгакова.

В заключение она отметила, что выбор музыки зависит не столько от психотипа или характера, сколько от воспитания, кругозора, круга общения, модных трендов и музыкального маркетинга.

«Согласитесь, чаще всего что модно, что слушают все, то слушаю и я. Ну и, конечно, выбор зависит от психологического состояния и от настроения человека в данный период. Поэтому любимые стили редко бывают на всю жизнь», — подытожила специалист.

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