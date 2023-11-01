Магаданец незаконно выловил 170 крабов в Охотском море

Жителя Магаданской области обвиняют в незаконном вылове крабов в акватории Охотского моря. Деятельность браконьера пресекли сотрудники ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду, 1 ноября.

По версии дознавателей, мужчина выловил 170 крабов в июле 2023 года. Для рыбалки он использовал катер и крабовые ловушки, которые в последующем изъяты.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов, совершенный с применением самоходного транспортного плавающего средства, с причинением особо крупного ущерба). Обвиняемый уже возместил ущерб.

Как отмечает ИА MagadanMedia, уголовное дело направят в Ольский районный суд для рассмотрения по существу после вручения копии обвинительного акта.

Ранее в октябре сообщалось, что машину с крабами на 2,2 млн рублей задержали под Мурманском. Общий вес груза превысил 250 кг.