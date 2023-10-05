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Машину с крабами на 2,2 млн рублей задержали под Мурманском

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В Мурманской области задержали мужчину, который перевозил незаконно добытые биоресурсы. Его автомобиль был задержан на трассе Североморск — Мурманск.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Пограничное управление ФСБ РФ по западному арктическому району, у мужчины изъяли машину и 312 комплектов конечностей камчатского краба. Общий вес груза превысил 250 кг. Ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ, оценили в сумму, превышающую 2,2 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено административное дело по факту нарушения правил рыболовства.

Ранее в Мурманской области суд вынес решение в отношении двух жителей Кольского района, которые занимались незаконным выловом краба. Подсудимых обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. и 520 тыс. рублей. Установлено, что в 2019 году злоумышленники отправились к местам нереста и миграционным путям краба. Ущерб природным ресурсам оценивается в 100,5 тыс. рублей.

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