Эксперт объяснил планы Минобороны РФ по созданию дивизионов речных штурмовых катеров

Дивизионы речных штурмовых катеров нужны российской морской пехоте, чтобы проводить масштабные рейдовые и десантные операции. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Так он прокомментировал информацию источников «Известий» о том, что Минобороны России прорабатывает вопрос создания соответствующих подразделений в составе формирующихся дивизий морской пехоты. Эксперт напомнил, что сейчас значительная часть линии боевого соприкосновения проходит по Днепру.

«Украинские силы пытаются проводить различные рейды, высадки диверсантов и десантов на наш берег. Мы пока пресекаем эти действия. Но мы обязательно активизируемся и сами будем проводить масштабные рейдовые и десантные операции. Днепр — широкая и большая река, и его с наскока не возьмешь. К этому надо готовиться заранее», — отметил эксперт.

Один дивизион речных штурмовых катеров в качестве эксперимента уже сформирован и преступил к выполнению боевых задач в зоне СВО, сообщил также источник «Известий». Болтенков напомнил, что раньше в составе бригад «черных беретов» были роты десантно-высадочных средств.

«В основном эти соединения предназначались для обеспечения высадки десантов, спасательных команд и штурмовых групп. На их вооружении были плавающие транспортеры ПТС, скоростные штурмовые лодки «Зодиак» и другая техника. Теперь подобные подразделения, видимо, решили увеличить и масштабировать», — рассказал он.

Дивизионы штурмовых речных катеров нужны для ведения боевых действий на реках, озерах и в прибрежных морских районах. Их создают с учетом опыта спецоперации на Украине.

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Речной дозор: морская пехота получит дивизионы штурмовых катеров