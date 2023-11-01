Гладков заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в Белгородской области

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), как ожидается, пройдет в 2024 году в Белгородской области в плановом режиме. Об этом заявил в интервью «Известиям» глава региона Вячеслав Гладков.

«Пока планируем, что сдача ЕГЭ пройдет в плановом режиме. Надеюсь, того, что происходило в прошлом [учебном] году, не потребуется, но опять же: это зависит от оперативной обстановки, будем в зависимости от этого решения принимать. Благодарен и [президенту РФ] Владимиру Путину. Когда ему докладывал, он дал команду правительству оказать содействие нашим детям в части сдачи экзаменов ЕГЭ, то есть немножко в облегченной форме», — отметил Гладков.

При этом он добавил, что большая часть детей отказались от каких-либо послаблений.

«Сказали, что, какая бы сложная обстановка ни была, — как раз было очень много обстрелов, — мы пойдем сдавать, мы готовились год», — пояснил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о решении освободить от ЕГЭ школьников обстреливаемого Шебекинского городского округа региона. В Рособрнадзоре при этом подчеркивали, что выпускники Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.

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