Реклама
Прямой эфир
Экономика
Финразведка призвала как можно скорее начать регулировать криптовалюты
Мир
СМИ сообщили о размещении Египтом бронетехники у КПП «Рафах»
Мир
Al Arabiya сообщил о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений
Мир
Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультации
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Masters в Париже
Общество
Финразведка выявила схему легализации наркодоходов через дропов на 2,5 млрд рублей
Культура
В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноября
Общество
Иностранцам за 8 месяцев 2023 года выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ
Общество
В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту
Мир
В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября
Мир
В ходе боев на севере Газы погибли двое несовершеннолетних граждан Франции
Культура
Портрет возлюбленной Пикассо продадут на аукционе

«Известия» выяснили количество перечисляющих взносы на пенсию самозанятых

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По состоянию на конец сентября добровольные взносы на пенсию делают только 258,2 тыс. самозанятых — это порядка 3% от общего количества плательщиков налога на профдоход (8,1 млн), выяснили «Известия».

Терпение и труд: что делать самозанятым для получения пенсии
Пенсию можно оформить даже при недостающем формально стаже

При этом год назад насчитывалось только 165,4 тыс. работающих на себя граждан, которые написали заявление о перечислении средств в Соцфонд, что в полтора раза меньше, чем в 2023-м, следует из ответа «Известиям» пресс-службы Минтруда. По данным ФНС, на октябрь 2022-го в РФ было зарегистрировано 6 млн самозанятых. Таким образом, на пенсию из них отчисляли только 2,75%.

«Самозанятые в настоящее время — самая многочисленная и быстрорастущая категория граждан, состоящих в добровольных правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию», — отметили в Министерстве труда.

Средний размер отчислений на одного самозанятого за девять месяцев составил только 13,7 тыс. рублей, добавили в ведомстве. На 1 октября этого года в бюджет Соцфонда от таких взносов поступило 831,1 млн рублей, рассказали «Известиям» в Счетной палате (СП). По их оценке, ожидаемый показатель до конца года должен составить не менее 1,3 млрд рублей.

Если самозанятые не участвовали в пенсионной системе, они могут рассчитывать на получение социальных выплат, которые гораздо ниже страховых, объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. И назначать их будут на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

По данным Социального фонда России (СФР) на июль 2023-го, средний размер страховой пенсии для неработающих граждан составил 21,8 тыс. рублей, а социальной — 12,5 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На добровольных хлебах: из 8 млн самозанятых взносы на пенсию делают лишь 3%

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023