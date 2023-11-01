«Известия» выяснили количество перечисляющих взносы на пенсию самозанятых

По состоянию на конец сентября добровольные взносы на пенсию делают только 258,2 тыс. самозанятых — это порядка 3% от общего количества плательщиков налога на профдоход (8,1 млн), выяснили «Известия».

При этом год назад насчитывалось только 165,4 тыс. работающих на себя граждан, которые написали заявление о перечислении средств в Соцфонд, что в полтора раза меньше, чем в 2023-м, следует из ответа «Известиям» пресс-службы Минтруда. По данным ФНС, на октябрь 2022-го в РФ было зарегистрировано 6 млн самозанятых. Таким образом, на пенсию из них отчисляли только 2,75%.

«Самозанятые в настоящее время — самая многочисленная и быстрорастущая категория граждан, состоящих в добровольных правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию», — отметили в Министерстве труда.

Средний размер отчислений на одного самозанятого за девять месяцев составил только 13,7 тыс. рублей, добавили в ведомстве. На 1 октября этого года в бюджет Соцфонда от таких взносов поступило 831,1 млн рублей, рассказали «Известиям» в Счетной палате (СП). По их оценке, ожидаемый показатель до конца года должен составить не менее 1,3 млрд рублей.

Если самозанятые не участвовали в пенсионной системе, они могут рассчитывать на получение социальных выплат, которые гораздо ниже страховых, объяснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. И назначать их будут на пять лет позже наступления пенсионного возраста.

По данным Социального фонда России (СФР) на июль 2023-го, средний размер страховой пенсии для неработающих граждан составил 21,8 тыс. рублей, а социальной — 12,5 тыс.

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На добровольных хлебах: из 8 млн самозанятых взносы на пенсию делают лишь 3%