Портрет возлюбленной Пикассо продадут на аукционе
Аукционный дом Sotheby’s проведет 8 ноября торги коллекцией Эмили Фишер Ландау — светской львицы, мецената, попечительницы Музея Уитни, собиравшей предметы искусства еще с конца 1960-х годов. В марте она ушла из жизни в возрасте 102 лет.
Топ-лотом торгов станет «Женщина с часами» Пабло Пикассо (1932). Портрет возлюбленной художника Марии-Терезы Вальтер оценивается в $120 млн. Всего на двухдневные торги выставлено 182 произведения, около 30 оцениваются более чем в $1 млн каждый.
Ранее сразу несколько портретов Марии-Терезы Вальтер того же года создания были проданы за суммы, превышающие $100 млн.
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